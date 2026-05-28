Трамп висловив «повну підтримку» Пашиняну перед виборами у Вірменії

Президент США Дональд Трамп висловив «повну підтримку» прем’єр-міністрові Вірменії Ніколу Пашиняну напередодні парламентських виборів у Вірменії 7 червня.

У своєму повідомленні в соцмережі Truth Social Трамп назвав Пашиняна «великим другом і лідером», зазначивши, що він «робить свою країну сильною, багатою і дуже безпечною».

Трамп заявив, що домовленості про транзитний маршрут через територію Вірменії, які підтвердив під час візиту до цієї країни держсекретар Марко Рубіо, сприятимуть, зокрема, роботі американських енергетичних компаній з постачання енергоносіїв із країн Центральної Азії до США.

Трамп прямо написав про підтримку обрання Пашиняна на новий термін на виборах 7 червня. «Зробимо (Вірменію) знову великою!» – перефразував він свій відомий слоган.

Раніше Трамп відкрито підтримав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час виборів у квітні. Ці вибори Орбан програв.

Держсекретар Рубіо, який днями відвідав Вірменію, на засіданні кабінету у Вашингтоні напередодні заявив: «Ми спостерігаємо зародження нових, плідних відносин з Вірменією, які протягом тривалого часу перебували в стані застою».

Нікол Пашинян написав, що вдячний президенту Трампу «за його високу оцінку і дружні слова».

Трамп підтримав Пашиняна на тлі різкого загострення відносин між Єреваном і Москвою – у зв’язку з декларованою вірменською владою можливістю зближення країни з ЄС. На початку травня у Вірменії відбувся саміт Європейської політичної спільноти за участю лідерів країн ЄС й інших держав, включаючи Україну.

Це, а також низка заяв і кроків керівництва Вірменії щодо зближення із Заходом, викликало різку реакцію Москви. Різні офіційні особи РФ, аж до найвищих, критикують Пашиняна і заявляють, що обраний ним курс може повести Вірменію шляхом України. Країні погрожують розривом зв’язків і скасуванням чинних у рамках Євразійського економічного союзу преференцій. У Вірменії заявляють, що її політика не спрямована проти Росії, а виходити з ЄАЕС країна поки що не планує.

На виборах 7 червня блоку Пашиняна протистоїть низка опозиційних сил, тією чи іншою мірою, як стверджують прихильники прем’єра і багато коментаторів, пов’язаних із Росією. Офіційно Москва не висловлювала підтримки будь-кому.