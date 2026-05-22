Голова Держдуми РФ звинуватив прем’єра Вірменії в «підлості» та «непорядності»

Голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін різко розкритикував прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, звинувативши його в «непорядності» та «підлості», а також у тому, що він «веде недружню політику щодо Російської Федерації, цинічно використовуючи можливості, які надаються нашою країною».

Приводом для цього стали, зокрема, ухвалення парламентом Вірменії закону про початок процесу вступу до Європейського Союзу та визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Володимира Путіна.

«Ми не можемо далі замовчувати процеси, що відбуваються у Вірменії», – пише Володін, проводячи паралелі між розвитком подій в Україні та у Вірменії. Володін вважає, що Пашинян зробив вибір «на користь побудови відносин із недружніми для Росії країнами», які «намагаються зруйнувати Російську Федерацію».

Реакції Єревана на ці висловлювання поки що не було.

Російська влада останнім часом все частіше критикує керівництво Вірменії та особисто Пашиняна. Зокрема, йому закидають висловлювання президента України Володимира Зеленського під час нещодавнього відвідування Вірменії, а також зближення з ЄС.

Російський президент Володимир Путін нещодавно заявив, що в Москві виходитимуть із інтересів вірменського народу і зазначив, що у Вірменії міг би відбутися референдум про те, чи залишатись у Євразійському економічному просторі, чи вступати до ЄС. При цьому він також провів паралелі з Україною, заявивши, що проблеми України (включно, очевидно, і з російським вторгненням) розпочалися з поставленої мети вступу до ЄС.

З 22 травня Россільгоспнагляд запровадив обмеження на ввезення квітів із Вірменії. Також голова Россільгоспнагляду Сергій Данкверт заявив, що у відомстві виявили проблеми з постачаннями з Вірменії не лише квітів, а й овочів та фруктів.