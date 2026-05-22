У Вірменії силовики прийшли до двох кандидатів до парламенту. Проти одного з них порушена справу про держзраду

Співробітники Служби національної безпеки Вірменії 22 травня прийшли з обшуком до офісу партії «Мати Вірменії», а також до квартир лідера цієї партії Андраніка Теваняна та депутата парламенту Мартуна Григоряна, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Обидва є кандидатами в депутати від партії «Процвітаюча Вірменія». Теванян, який іде другим у списку, у вересні 2024 року відвідав в Україні підконтрольну угрупованню «ДНР» територію та відомий своїми проросійськими поглядами. Григорян посідає сьоме місце у списку. Вибори до парламенту Вірменії відбудуться 7 червня.

Проти Теваняна у Вірменії 21 травня порушили кримінальну справу про деравну зраду та шпигунство. За версією слідства, Теванян був завербований іноземними спеціальними службами. «За дорученням представника іноземних спеціальних служб, що є директором геополітичного центру «Росія Кавказ», здійснював шпигунство, а також незаконно зібрав і за винагороду в особливо великому розмірі – 622 тисячі доларів США – передав останньому відомості, що містять державну таємницю… тим самим здійснивши державну зраду», – цитує News.am текст повідомлення Слідчого комітету Вірменії.

Теванян склав повноваження депутата парламенту у 2023 році. У повідомленні Слідчого комітету Вірменії не уточнюється, як він одержав доступ до інформації про результати закритих слухань.

Речниця лідера «Процвітаючої Вірменії» Івета Тоноян заявила, що «кампанія (прем’єр-міністра Вірменії) Нікола Пашиняна перетворюється на відкриту політичну помсту». «Ми оцінюємо те, що відбувається, як цілеспрямовану і скоординовану атаку проти опозиційних політичних сил і кандидатів до парламенту», – сказала вона.

Раніше Слідчий комітет Вірменії порушив кримінальну справу проти кандидата в депутати від блоку «Сильна Вірменія» Нарека Карапетяна. Слідство вважає, що він приховав інформацію щодо наявності російського громадянства, що не дозволяє йому обиратися до парламенту. У російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб зазначено, що Нарек Карапетян – громадянин Росії. У цьому переконалося видання The Insider, проте пізніше інформацію про російське громадянство Карапетяна прибрали з реєстру.