Шойгу заявив, що передумов закривати базу РФ у Вірменії немає, попри загострення відносин

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив, що не бачить передумов для закриття російської військової бази у Вірменії. Така заява пролунала 28 травня на тлі загострення відносин Москви і Єревана.

«Ця база існує і є там заради безпеки Вірменії», – сказав Шойгу.

Російська 102-га військова база діє в Ґюмрі на півночі Вірменії з 1995 року. Контракт на оренду бази закінчується в 2044 році.

Відносини між Єреваном і Москвою останнім часом різко погіршилися у зв’язку з декларованою вірменською владою можливістю зближення країни з ЄС. На початку травня у Вірменії відбувся саміт Європейської політичної спільноти за участю лідерів країн ЄС й інших держав, включаючи Україну.

Це, а також низка заяв і кроків керівництва Вірменії щодо зближення із Заходом, викликало різку реакцію Москви. Різні офіційні особи РФ, аж до найвищих, критикують голову уряду Нікола Пашиняна і заявляють, що обраний ним курс може повести Вірменію шляхом України. Країні погрожують розривом зв’язків і скасуванням чинних у рамках Євразійського економічного союзу преференцій. У Вірменії заявляють, що її політика не спрямована проти Росії, а виходити з ЄАЕС країна поки що не планує.

Напередодні президент США Дональд Трамп висловив «повну підтримку» прем’єр-міністрові Вірменії Ніколу Пашиняну напередодні парламентських виборів у Вірменії 7 червня.

Трамп заявив, що домовленості про транзитний маршрут через територію Вірменії, які підтвердив під час візиту до цієї країни держсекретар Марко Рубіо, сприятимуть, зокрема, роботі американських енергетичних компаній з постачання енергоносіїв із країн Центральної Азії до США.