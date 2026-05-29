Вірменія, ймовірно, показала на параді нову іранську систему ППО: що про це відомо

Рей Ферлонг, Ганна Кавіані та Роберт Заргарян

ЄРЕВАН – Вірменія провела військовий парад з нагоди Дня Республіки, продемонструвавши озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню, безпілотники та бронетехніку з таких країн, як Франція та Індія, а також те, що схоже на іранську систему протиповітряної оборони.

Закупівля зброї в Тегерана може викликати незручні запитання в той час, коли Вірменія зближується зі Сполученими Штатами. Парад у Єревані відбувся лише через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп висловив підтримку прем'єр-міністрові Вірменії Ніколу Пашиняну напередодні парламентських виборів, запланованих на 7 червня.

Перші повідомлення про появу AD-08 Majid, мобільної системи протиповітряної оборони малої дальності, встановленої на вантажівці, з'явилися під час репетицій параду напередодні. Кілька вірменських медіа опублікували фотографії того, що вони ідентифікували як частково накриті комплекси Majid.

28 травня Вірменська служба Радіо Свобода побачила ці самі системи, які рухалися через площу Республіки вже без накриття. Однак під звуки військового маршу офіційний диктор ухильно говорив про їхнє походження.

«Самохідний зенітно-ракетний комплекс малої дальності «Скорпіон» призначений для виявлення та знищення літаків, гелікоптерів і безпілотних літальних апаратів, що летять на малих висотах, а також для протиповітряної оборони важливих військових та промислових об'єктів», – сказав він.

«Скорпіон», схоже, є місцевою вірменською назвою, яку влада дала цій системі. Місцеві назви отримали й деякі інші зразки озброєнь іноземного виробництва. Наприклад, французькі гаубиці Caesar назвали «Арамазд» – на честь бога вірменської міфології.

Речник Міністерства оборони у Єревані також був обережним і відмовився підтвердити або спростувати, що «Скорпіон» справді має іранське походження.

Втім, військовий аналітик із Нової Зеландії Сіроус Амерян в інтерв'ю Радіо Фарда (іранській службі Радіо Свобода) заявив, що не має жодних сумнівів щодо походження цієї системи.

«Будь-хто, хто бачить зображення цих іранських систем, може фактично ідентифікувати їх без потреби в офіційному підтвердженні з боку Вірменії», – сказав він.

«Якщо подивитися на компоненти та конструкцію цієї системи й порівняти їх із зображеннями системи Majid, то, на мою думку, збіг становить приблизно 99,5 відсотка. Тому це, найімовірніше, саме та система. Можливо, через місцеві потреби або тому, що Вірменія не перебуває під санкціями й має доступ до кращого міжнародного шасі, замість, наприклад, іранського автомобіля Aras вони встановили комплекс на шасі італійської Iveco», – додав він.

Чому саме Majid?

Majid – відносно нова іранська система, яку, за даними газети Tehran Times, Іран уперше застосував під час 12-денної війни з Ізраїлем минулого року.

Як написало 27 травня видання Defense Security Asia, Вірменія могла стати першою країною, яка придбала цю систему.

«Вона може зайняти позицію, розгорнути стабілізатори, увімкнути оптичні системи, здійснити пошук цілі, запустити ракету, а через п’ять хвилин уже перебувати за 5–10 кілометрів від цього місця. Така мобільність, легкість і те, що все інтегровано в один транспортний засіб, є дуже привабливими характеристиками», – сказав Амерян в інтерв’ю Радіо Свобода.

Іранська влада заявляла про успішне застосування комплексу Majid проти американських сил у березні та квітні, зокрема про випадок, коли нібито був пошкоджений винищувач F-35. Водночас незалежно підтвердити ці твердження не вдалося.

Пашинян заявив, що метою параду в Єревані було звітувати громадянам про озброєння, яке Вірменія придбала для модернізації своїх збройних сил після поразки у війні з сусіднім Азербайджаном у 2023 році.

Той конфлікт продемонстрував вразливість Вірменії до атак безпілотників і призвів до втечі приблизно 100 тисяч етнічних вірмен зі своїх домівок після того, як Азербайджан відновив контроль над регіоном Нагірного Карабаху.

«Трансформація армії – це не про війну, а про мир, – сказав Пашинян 28 травня. – Ми поставили перед собою завдання підвищити обороноздатність Вірменії».

Він зазначив, що на параді була представлена техніка із семи країн. Серед неї – французькі бронеавтомобілі Bastion, американські кулемети M2 та російські гелікоптери Мі-17.

Вибори та підтримка

7 червня Пашинян боротиметься за переобрання. Його політична програма передбачає відхід Вірменії від багаторічної залежності від Москви та переорієнтацію на співпрацю з Вашингтоном. Цей курс уже отримав підтримку президента США.

«Нікол має мою повну і беззастережну підтримку на цих виборах», – написав Трамп у соціальних мережах 27 травня.

Його заява пролунала після візиту державного секретаря США Марко Рубіо 26 травня. За словами Рубіо, Пашинян пообіцяв Вірменії «світліше та більш незалежне майбутнє».

Пашинян також прагне поглиблення зв’язків із Європейським Союзом. Парламент країни вже ухвалив закон, який декларує намір Вірменії в майбутньому стати членом ЄС.

Президент США Дональд Трамп висловив «повну підтримку» прем’єр-міністрові Вірменії Ніколу Пашиняну напередодні парламентських виборів у Вірменії 7 червня. У своєму повідомленні в соцмережі Truth Social Трамп назвав Пашиняна «великим другом і лідером», зазначивши, що він «робить свою країну сильною, багатою і дуже безпечною». Трамп заявив, що домовленості про транзитний маршрут через територію Вірменії, які підтвердив під час візиту до цієї країни держсекретар Марко Рубіо, сприятимуть, зокрема, роботі американських енергетичних компаній з постачання енергоносіїв із країн Центральної Азії до США.

Що каже Росія?

Цей геополітичний поворот викликав різку реакцію речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової 28 травня.

«Нас не може не турбувати курс, який узяло керівництво Вірменії на зближення з Північноатлантичним альянсом, базова політика якого спрямована проти Москви», – заявила вона.

На прессенеконференції після параду в Москві 9 травня очільник Росії Володимир Путін заявив, що питання вступу Вірменії до Євросоюзу та виходу з ЄАЕС нібито має вирішуватися на всевірменському референдумі, який він закликав Єреван провести якнайшвидше. Також він із натяком закликав Вірменію «не доводити до крайнощів» і не йти шляхом України Росія незаконно анексувала у неї Крим, розпочала гібридний конфлікт на Донбасі, а потім і повномасштабну війну після того, як Київ заявив про схожий намір іти шляхом євроінтеграції.:

«Усе це призвело потім до держперевороту, до кримської історії, до позиції південного сходу України та бойових дій. Ось до чого це все призвело. Це серйозне питання! – заявив Путін у властивому йому стилі. – Тому не треба доводити до крайнощів, треба своєчасно просто сказати, що ми будемо робити так і так. І вірменській стороні треба порахувати, і нам порахувати»

Пашинян після цих заяв зауважив: «Референдум ми проведемо тоді, коли буде об’єктивна необхідність», а міждержавні відносини між країнами, зокрема з Росією, «не треба плутати зі шлюбом».

Однак, хоча Пашинян і намагається переорієнтувати зовнішню політику країни, він не може змінити географію Вірменії. Оточена переважно недружніми Туреччиною та Азербайджаном, країна підтримує тісні економічні зв’язки із сусіднім Іраном, який постачає нафтопродукти та промислові товари, а також до закриття Ормузької протоки був важливим транзитним маршрутом для вірменської торгівлі.

Як саме в Ірані сприймають прозахідний курс Вірменії, наразі неясно. Серед гостей, які спостерігали за парадом, був посол Ірану у Вірменії Халіл Ширголамі.

Амерян, військовий аналітик, вважає, що визначальним фактором у ставленні Ірану до Вірменії й надалі залишатиметься прагматизм.

«Схоже, Іран не сприймає поворот Вірменії на Захід як загрозу, а ця угода могла бути зумовлена просто можливістю експорту. Для такої країни, як Іран, експорт на 500 мільйонів доларів, а саме такою, за повідомленнями, є вартість цих контрактів – це зовсім не дрібниця», – сказав він.



