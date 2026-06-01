Росія обмежила експорт риби з Вірменії на тлі загострення відносин

Російський регулятор Россільгоспнагляд заявив про обмеження імпорту живої риби з Вірменії, передають російські медіа 1 червня.

За повідомленням відомства, Єреван з 2 червня має тимчасово зупинити сертифікацію живої риби та рибопродукції, призначеної для експорту до Росії, за винятком продукції двох підприємств, які пройшли інспекцію.

Це захід діятиме «до врегулювання ситуації, що склалася», йдеться в пресрелізі за підсумками інспекції, яку російські фахівці проводили на рибопереробних підприємствах і фермах з утримання й розведення форелі у Вірменії.

Як цитує російське агентство «Інтерфакс», Россільгоспнагляд назвав результати інспекції незадовільними. Це означає, що риба та рибна продукція з Вірменії наразі не зможе поставлятися до Росії, за винятком продукції неназваних двох заводів. Їхні товари «ввозитимуться до Росії за умови лабораторного моніторингу за показниками безпеки».





Рішенню передувала ще низка обмежень щодо вірменської продукції. Так, з 30 травня Россільгоспнагляд заборонив ввезення до Росії свіжих томатів, огірків, перцю, зелених культур та полуниці з Вірменії. Перед тим відомство заборонило ввезення до Росії квітів із Вірменії. Інше відомство, Росспоживнагляд, зупинило продаж алкогольної продукції трьох великих вірменських виробників, а також заборонило ввезення та продаж мінеральної води «Джермук».

Обмеження відбуваються на тлі безпрецедентного загострення відносин між Москвою та Єреваном напередодні виборів, які відбудуться у Вірменії 7 червня. Російські посадовці критикують уряд Нікола Пашиняна, заявляючи, що він прагне «всидіти на двох стільцях», зберігаючи преференції членства в Євразійському економічному союзі та водночас прагнучи до вступу до Євросоюзу. Москва погрожувала Вірменії переглядом параметрів контракту на постачання газу. Звучать і політичні звинувачення на адресу Єревану, зокрема, у зв’язку з нещодавнім візитом до країни президента України Володимира Зеленського.

На нараді в Астані керівники чотирьох країн, що входять разом з Вірменією до Євразійської економічної спільноти, висловили стурбованість у зв’язку з можливим вступом Вірменії до ЄС і закликали країну провести референдум про членство в цьому об’єднанні або збереження членства в ЄАЕС.

Нікол Пашинян 1 червня заявив, що було б нелогічно проводити якийсь референдум доти, доки Вірменія офіційно не стане кандидатом на вступ до ЄС. При цьому він зазначив, що якщо вибір між ЄС та ЄАЕС стане неминучим, референдум у країні відбудеться. Наразі він назвав вибір «теоретичним» і заявив, що Вірменія продовжує роботу в рамках ЄАЕС.

1 червня на сайті Кремля було опубліковано привітання, яке, як стверджується, президент Росії Володимир Путін надіслав Пашиняну з нагоди дня народження. У ньому він назвав відносини між Москвою й Єреваном «дружніми» і висловив зацікавленість у їх подальшому розвитку. Про проблеми у відносинах текст не згадує.

Згодом Кремль повідомив і про телефонну розмову Путіна з Пашиняном, зокрема, щодо підсумків засідання Вищої Євразійської економічної ради, що відбулося 29 травня в Астані. У Єревані розмови поки що не коментували.