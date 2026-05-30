Москва викликала свого посла з Вірменії для консультацій

Росія викликала з Вірменії свого посла Сергія Копиркіна, повідомило міністерство закордонних справ РФ 30 травня.

Дипломат викликаний до Москви для консультацій «у зв’язку з кроками вірменського керівництва зі зближення з Євросоюзом», йдеться в заяві відомства.

У МЗС Росії вказали, що такі кроки вірменської влади нібито «завдають збитків» у рамках Євразійського економічного союзу.

Напередодні ЄАЕС – Росія, Білорусь, Киргизстан і Казахстан – за підсумками саміту в Астані закликали Вірменію, що також входить до цього об’єднання, провести референдум щодо вибору між ЄАЕС та Європейським Союзом.

Через курс Єревана на зближення із Заходом відносини між Вірменією та Росією залишаються напруженими. Москва критикує вірменську владу за прозахідну політику, а російські відомства запроваджують обмеження на імпорт низки вірменських товарів.