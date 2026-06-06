ЦВК Вірменії відмовилася знімати з виборів опозиційний блок, який пов’язують із Москвою

Центральна виборча комісія Вірменії відмовилася знімати з парламентських виборів опозиційний блок «Сильна Вірменія», який його опоненти називають пов’язаним із Москвою. Рішення було ухвалене на засіданні ЦВК у суботу, за день до голосування, повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода.

Напередодні до Центрвиборчкому із вимогою дискваліфікувати «Сильну Вірменію» звернулася права проєвропейська партія «Республіка». Свою заяву вона обґрунтувала звинуваченнями у підкупі виборців, висунутими проти низки кандидатів від опозиційного блоку.

Звернення до ЦВК було подане після телевізійних дебатів за участю прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Під час дискусії він згадав про звинувачення на адресу «Сильної Вірменії», однак наголосив, що його політична сила не звертатиметься до виборчої комісії із вимогою зняти конкурентів із перегонів.

За словами Пашиняна, такий крок міг би стати підставою для заяв про те, що влада намагається усунути опонентів через побоювання поразки на виборах. Водночас прем’єр зазначив, що партія «Республіка» має право самостійно звернутися до ЦВК із відповідною вимогою.

Раніше Слідчий комітет Вірменії порушив кримінальну справу проти кандидата в депутати від блоку «Сильна Вірменія» Нарека Карапетяна. Слідство вважає, що він приховав інформацію щодо наявності російського громадянства, що не дозволяє йому обиратися до парламенту. У російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб зазначено, що Нарек Карапетян – громадянин Росії. У цьому переконалося видання The Insider, проте пізніше інформацію про російське громадянство Карапетяна прибрали з реєстру.

Парламентські вибори у Вірменії відбудуться в неділю, 7 червня.



