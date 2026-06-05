Сполучені Штати підтвердили свою підтримку суверенітету та демократичних інституцій Вірменії на тлі зростаючого занепокоєння щодо того, що західні чиновники називають посиленням російської кампанії з послаблення прем'єр-міністра Нікола Пашиняна напередодні майбутніх виборів у країні.



Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо повідомлень про іноземне втручання та попереджень американських законодавців, речник Державного департаменту наголосив, що політичне майбутнє Вірменії має визначатися виключно її громадянами, починаючи з голосування на цих вихідних, яке широко розглядається як референдум щодо геополітичної траєкторії Вірменії.



Партія Пашиняна «Громадянський договір» має впевнену перевагу в опитуваннях громадської думки та, як очікується, переможе на виборах 7 червня.



«Нам відомі повідомлення ЗМІ про іноземне втручання в політичні процеси Вірменії», – заявив речник 3 червня. – «Народ Вірменії має право визначати своє власне керівництво та планувати своє майбутнє».

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Ці коментарі пролунали в момент швидкого розширення зв'язків між Вашингтоном та Єреваном, що підкреслюється офіційним підписанням цього тижня Рамкової угоди про стратегічне співробітництво щодо шляху Трампа до міжнародного миру та процвітання (TRIPP).

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян 4 червня оголосив про підписання рамкової угоди, завершивши процес двостороннього підписання після того, як державний секретар Марко Рубіо підписав документ після його парафування під час візиту до Єревана минулого тижня.

Державний департамент повідомив Радіо Свобода, що розглядає цю ініціативу як «вирішальну та тривалу частину забезпечення миру та процвітання у Вірменії та на Південному Кавказі».

Минулого тижня російський президент Володимир Путін висловив завуальовану погрозу щодо західних прагнень Єревана, заявивши, що Вірменія може зіткнутися з «українським сценарієм» через свої цілі щодо європейської інтеграції.

Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим наприкінці травня, Москва побоюється, що перемога Пашиняна може закріпити поступову переорієнтацію Вірменії на Сполучені Штати та Європу, що ще більше послабить вплив Росії на Південному Кавказі.



