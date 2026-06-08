Партія Пашиняна матиме більшість у новому парламенті Вірменії – дані ЦВК

Владна партія «Громадянський договір» прем’єр-міністра Нікола Пашиняна набирає 49,81% голосів на парламентських виборах, які відбулися 7 червня у Вірменії. Такі дані наводить Центральна виборча комісія після підрахунку даних із усіх 2005 дільниць.

Блок «Сильна Вірменія» російського мільярдера Самвела Карапетяна отримує 23,29% голосів, очолюваний експрезидентом Робертом Кочаряном блок «Вірменія» має 9,94%. Партія «Процвітаюча Вірменія» здобуває 4% голосів.

Такі дані свідчать, що в новому парламенті буде представлено чотири політичні сили – «Громадянський договір», «Сильна Вірменія», «Вірменія» та «Процвітаюча Вірменія». «Громадянський договір», за попередніми даними, отримає 61 мандат, «Сильна Вірменія» – 28 мандатів, «Вірменія» – 11 мандатів, «Процвітаюча Вірменія» – 4 мандати.

У парламентських виборах у Вірменії брали участь 18 політичних сил: 16 партій і два блоки. Для партій встановлено прохідний бар’єр 4%. Для блоків, куди входять до трьох партій, – 8%, для об’єднань із чотирьох і більше партій – 10%.

Голосування відбувалося на тлі загострення відносин між Москвою та Єреваном. Росія звинувачує Пашиняна у прозахідному курсі. Вночі після виборів Пашинян заявив, що Вірменія продовжить курс на зближення з Євросоюзом, але залишиться в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).