Росія посилює обмеження на постачання аграрної продукції з Вірменії

До Росії з 12 червня буде заборонено ввозити «підкарантинну продукцію», яка походить і відправлена з Вірменії – про це повідомляє Россільгоспнагляд 11 червня.

Відомство заявило, що з травня 2026 року «поетапно» відбувалося обмеження ввезення «окремих видів вірменської підкарантинної продукції», а в червні російський регулятор заявив про три випадки зараження капровим жуком горіхів, сушених персиків та сушених томатів з Вірменії.

Читайте також: Пашинян пообіцяв підтримку вірменським компаніям, які постраждали через заходи Росії

Як передає «Настоящее время», в списку підкарантинної продукції Євразійського економічного союзу близько 130 пунктів. Серед них – майже вся сільгосппродукція, борошно, рослини, деревина, корм для худоби, сировина для текстилю та інше.

Раніше російська влада у відповідь на зближення Єревана з ЄС заборонила ввозити з Вірменії до Росії різні овочі, фрукти, рибу та рибопродукти, квіти, мінеральну воду «Джемрук» та алкогольну продукцію.

У відповідь прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван продаватиме Євросоюзу товари, які заборонили ввозити до Росії.