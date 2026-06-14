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Новини | Міжнародні

ЦВК Вірменії оголосила остаточні результати виборів – партія Пашиняна має майже 50% голосів

Протест опозиції під будівлею ЦВК Вірменії, 14 червня 2026 року
Протест опозиції під будівлею ЦВК Вірменії, 14 червня 2026 року

Центральна виборча комісія Вірменії на позачерговому засіданні оголосила остаточні результати парламентських виборів, передає вірменська служба Радіо Свобода «Азатутюн» 14 червня.

Партія «Громадянський договір» прем’єр-міністра Нікола Пашиняна здобула 49,745% голосів, «Сильна Вірменія» – 23,271%, альянс «Вірменія» – 9,923%. «Процвітаюча Вірменія» Гагіка Царукяна набрала 3,989% і не пройшла до парламенту.

Паралельно із засіданням біля будівлі ЦВК відбувається акція протесту – представники проросійської «Сильної Вірменії», альянсу «Вірменія» та «Процвітаючої Вірменії» вимагають анулювати результати виборів, заявляючи про систематичні та масові порушення.


Влада у відповідь неодноразово заявляла, що опозиція сама роздавала виборцям хабарі, зазначає Радіо Азатутюн. До будівлі комісії та прилеглих вулиць прибули поліцейські.

Парламентські вибори відбулися у Вірменії 7 червня. Хоча «Громадянський договір» не набрав 50% голосів, згідно із законом Вірменії, чотири мандати закріплені для представників національних меншин. Як передає Armenian Report, три з чотирьох таких мандатів – від російської, курдської та єзидської громад – отримає партія Пашиняна.

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Опозиційні «Сильна Вірменія» на чолі з російським мільярдером Самвелом Карапетяном та альянс «Вірменія» експрезидента Роберта Кочаряна виступають за тісніші зв’язки з Москвою й критикують курс Пашиняна на зближення з Європейським Союзом.

Передвиборна кампанія відбувалася на тлі безпрецедентного загострення відносин між Вірменією та Росією. Москва критикує курс вірменського керівництва на зближення з ЄС, а влада Вірменії звинувачує ОДКБ та союзників з організації у невиконанні зобов’язань у сфері безпеки – насамперед через події в Нагірному Карабаху в 2023 році.

Партія Нікола Пашиняна перемогла на виборах у Вірменії Партія Нікола Пашиняна перемогла на виборах у Вірменії
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Партія Нікола Пашиняна перемогла на виборах у Вірменії
відео Радіо Свобода

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