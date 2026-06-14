ЦВК Вірменії оголосила остаточні результати виборів – партія Пашиняна має майже 50% голосів

Центральна виборча комісія Вірменії на позачерговому засіданні оголосила остаточні результати парламентських виборів, передає вірменська служба Радіо Свобода «Азатутюн» 14 червня.

Партія «Громадянський договір» прем’єр-міністра Нікола Пашиняна здобула 49,745% голосів, «Сильна Вірменія» – 23,271%, альянс «Вірменія» – 9,923%. «Процвітаюча Вірменія» Гагіка Царукяна набрала 3,989% і не пройшла до парламенту.

Паралельно із засіданням біля будівлі ЦВК відбувається акція протесту – представники проросійської «Сильної Вірменії», альянсу «Вірменія» та «Процвітаючої Вірменії» вимагають анулювати результати виборів, заявляючи про систематичні та масові порушення.





Влада у відповідь неодноразово заявляла, що опозиція сама роздавала виборцям хабарі, зазначає Радіо Азатутюн. До будівлі комісії та прилеглих вулиць прибули поліцейські.

Парламентські вибори відбулися у Вірменії 7 червня. Хоча «Громадянський договір» не набрав 50% голосів, згідно із законом Вірменії, чотири мандати закріплені для представників національних меншин. Як передає Armenian Report, три з чотирьох таких мандатів – від російської, курдської та єзидської громад – отримає партія Пашиняна.

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Опозиційні «Сильна Вірменія» на чолі з російським мільярдером Самвелом Карапетяном та альянс «Вірменія» експрезидента Роберта Кочаряна виступають за тісніші зв’язки з Москвою й критикують курс Пашиняна на зближення з Європейським Союзом.

Передвиборна кампанія відбувалася на тлі безпрецедентного загострення відносин між Вірменією та Росією. Москва критикує курс вірменського керівництва на зближення з ЄС, а влада Вірменії звинувачує ОДКБ та союзників з організації у невиконанні зобов’язань у сфері безпеки – насамперед через події в Нагірному Карабаху в 2023 році.