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15 Квітень 2019, Київ 21:16
Новини | Політика

ЦВК: у 33 виборчих округах зі 199 не сформовані виборчі комісії

ЦВК: найбільше проблемних округів у Закарпатській області

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У 33 територіальних виборчих округах зі 199 не сформовані дільничі виборчі комісії, інформує Центральна виборча комісія України та зазначає, що 15 квітня – останній день їхнього формування.

Згідно з повідомленням, некомплект зафіксований у шістьох виборчих округах на Закарпатті, у п’ятьох – на Луганщині, по чотири несформовані округи в Кіровоградській області та Києві, по три – на Дніпропетровщині, Харківщині, Херсонщині та Чернігівщині, ще два такі округи – у Сумській області.

«Усі небайдужі можуть написати заяви безпосередньо в приміщеннях ОВК. У разі звернення до вас з пропозицією обійняти обов’язки члена дільничної виборчої комісії закликаємо підтримати виборчий процес своєю участю в роботі ДВК заради здійснення волевиявлення та отримання обраного народом президента України», – заявили в ЦВК.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України, в якому змагатимуться шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Під час голосування на виборах президента України на виборчій дільниці в посольстві України в Білорусі. Мінськ, 31 березня 2019 року
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