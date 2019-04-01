Аваков: із Росії намагаються отримати доступ до системи ЦВК

Із Росії намагаються отримати доступ до системи Центральної виборчої комісії України, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Ми бачимо спроби з деяких IP-адрес отримати доступ до системи Центральної виборчої комісії. Ці IP-адреси – і з Російської Федерації, і з тих, які є в Києві. ЦВК і наші спеціалісти захищають і блокують ці адреси, наразі немає приводів говорити про можливість дискредитації виборів», – сказав Аваков.

Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

ЦВК вже опрацювала понад 90% протоколів: Володимир Зеленський лідирує з 30,26%, на другому місці йде Петро Порошенко (15,99%).

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.