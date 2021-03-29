Найбагатша людина Чехії загинула в аварії гелікоптера на Алясці

Внаслідок аварії гелікоптера на Алясці загинула найбагатша людина Чехії Петр Келлнер. Про це повідомили у його фінансовій групі PPF.

«PPF з великим сумом повідомляє, що 27 березня 2021 року мажоритарний акціонер PPF пан Петр Келлнер трагічно помер в результаті аварії гелікоптера в горах Аляски», – мовиться у заяві від 29 березня.

За повідомленнями американських ЗМІ, гелікоптер розбився під час екскурсії. 56-річний Келлнер був одним з п’яти загиблих. Інші: ще один гість пансіонату Tordrillo Mountain Lodge, чех Бенджамін Ларош, а також двоє гідів та пілот.

Військові штату Аляска заявили, що одна людина вижила у катастрофі, її стан важкий, але стабільний.

Келлнер, статок якого оцінювався журналом Forbes у 17,5 мільярдів доларів, заробив свій перший капітал в 1990-х роках після створення інвестиційного фонду, який він використовував для придбання контрольного пакету акцій найбільшої страхової компанії країни.

У жовтні 2020 року мільярдер придбав велику європейську мовленнєву мережу Central European Media Enterprises за 1,1 мільярда доларів. Це викликало побоювання у Чехії, що мережа може втратити незалежність.

За повідомленнями чеських ЗМІ, його група, PPF, пожертвувала мільйони респіраторів і масок і тисячі наборів для тестування на коронавірус, щоб допомогти країні впоратися з пандемією коронавірусу.