Через авіаудар Ізраїлю в столиці Сирії загинули 15 осіб – моніторинг

Внаслідок ізраїльського авіаудару 19 лютого загинули 15 людей, у тому числі двоє сирійських цивільних жителів, і було завдано значних пошкоджень будівлі в районі Дамаска, де розташовані служби державної безпеки, повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини, яка базується у Великій Британії.

За словами представника організації Рамі Абделя Рахмана, удар був націлений на зустріч, на якій були присутні офіцери сирійського режиму, і став «найбільш смертоносною атакою Ізраїлю на сирійську столицю» від початку громадянської війни.

Як повідомили в Обсерваторії, нічний удар пошкодив дорогу і зруйнував 10-поверхову будівлю в районі, де перебувають високопосадовці держави і розташована штаб-квартира сирійської розвідки.

Ізраїль удар не коментував.

Раніше Ізраїль упродовж кількох років здійснив сотні ударів по території Сирії, спрямованих проти іранських чи проіранських сил та сирійських урядових позицій. Іран, як і Росія, надає допомогу сирійському президенту Башару Асаду протягом громадянської війни в країні, яка почалася з придушення протестів урядом в березні 2011 року.