Данія не підтвердила інформацію про відмову «Північному потоку-2» – ЗМІ

Данія не підтвердила інформацію про відмову «Північному потоку-2», повідомляє російське державне агентство ТАСС.

«Данське енергетичне агентство не може підтвердити, що ми сказали «ні» проекту «Північний потік-2», – сказав голова прес-служби Данського енергетичного агентства Туре Фалбе-Хансен.

Представник компанії Nord Stream 2 AG заявив ТАСС, що Данія не відмовляла в проведенні трубопроводу, а попросила включити до екологічної оцінки «варіант маршруту в данській винятковій економічній зоні».

Перед цим голова правління НАК «Нафтогаз України» заявив, що російський «Газпром» отримав відмову від Данії щодо маршруту газопроводу «Північний потік-2».

Офіційно Данія не коментувала ситуацію.

«Північний потік-2» має доставляти газ з Росії до Німеччини за допомогою газопроводу через Балтійське море.

Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських, а також США виступають проти «Північного потоку-2». Вони наголошують, що проект суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований. Таку позицію підтримує і Європейська комісія, яка в разі ухвалення пропонованих змін до директиви зможе певним чином впливати на використання газогону.

У разі припинення чи різкого скорочення транзиту російського газу через Україну Москва зможе легше шантажувати Київ, а також позбавить його важливого джерела надходжень із плати за транзит, вважають супротивники проекту.