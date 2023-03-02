Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

На основі статуї «Русалоньки» в Данії намалювали російський прапор

Поліція назвала це «актом вандалізму» щодо найвідомішої пам’ятки Копенгагена і популярного туристичного об’єкта

На основі статуї «Русалонька» в Данії 2 березня виявили намальований російський прапор.

Поліція назвала це «актом вандалізму» щодо найвідомішої пам’ятки Копенгагена і популярного туристичного об’єкта.

За словами речника поліції, наразі невідомо, хто стоїть за інцидентом.

Данія разом з іншими західними країнами активно критикувала Росію після минулорічного повномасштабного вторгнення в Україну.

110-річна бронзова статуя зображає русалоньку з однойменної казки данського письменника ХІХ століття Ганса Крістіана Андерсена. Вона встановлена на камені біля набережної.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG