На основі статуї «Русалоньки» в Данії намалювали російський прапор

На основі статуї «Русалонька» в Данії 2 березня виявили намальований російський прапор.

Поліція назвала це «актом вандалізму» щодо найвідомішої пам’ятки Копенгагена і популярного туристичного об’єкта.

За словами речника поліції, наразі невідомо, хто стоїть за інцидентом.

Данія разом з іншими західними країнами активно критикувала Росію після минулорічного повномасштабного вторгнення в Україну.

110-річна бронзова статуя зображає русалоньку з однойменної казки данського письменника ХІХ століття Ганса Крістіана Андерсена. Вона встановлена на камені біля набережної.