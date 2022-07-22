Олігархом в Україні може бути визнано й іноземного бізнесмена – Данілов

До реєстру олігархів може потрапити й іноземний бізнесмен, якщо він веде діяльність на території України, заявив в ефірі телемарафону у четвер увечері секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

«Чи може громадянин іншої країни бути зареєстрований у нас як олігарх? Так, може», – сказав Данілов, додавши, «якщо людина діє на території нашої країни, не має значення, громадянином якої країни вона є».

Секретар РНБО зазначив: «Вона може бути олігархом, якщо вона діє на території нашої країни та має три із чотирьох критеріїв, які записав наш законодавець».

Таким чином Данілов відповів на запитання, чи можуть внести в реєстр олігархів Ігоря Коломойського, якого згадано у документі, який напередодні в мережі виклав депутат Сергій Власенко («Батьківщина»). Йдеться про нібито фотокопію «указу президента про втрату громадянства України» деякими особами, в тому числі і Коломойським.

За словами Данілова, укази про громадянство передбачають наявність у них персональних даних.

«Якщо в указах є персональні дані, вони закриті. Ви можете їх не побачити. Чи оприлюднять ці укази, я не можу сказати», – сказав Данілов.

Офіційного підтвердження справжності поширеного у мережі «указу» немає.

29 червня РНБО затвердила положення про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення. 30 червня президент Володимир Зеленський ввів його у дію.