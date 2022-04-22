Данілов: не вірю в жоден мирний договір із Росією

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що не вірить у мирний договір із Росією.

«У будь-який час (війна може повернутися – ред.). Я не вірю в жоден мирний договір з Російською Федерацією. У нас за часи нашої історії їх було вже дуже і дуже багато. І вони їх постійно порушували», – сказав Данілов в інтерв’ю «Українській правді».

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що українській стороні передано проєкт «мирного договору». Представник Кремля звинуватив українську сторону переговорів у тому, що вона нібито постійно відходить від раніше узгоджених позицій, постійно їх змінює, що, за його словами, негативно позначається на ефективності переговорів.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив 20 квітня, що Україна вивчить пропозиції російської сторони щодо мирного договору та зробить висновки.



Він також зауважив, що російська сторона занадто часто використовує публічні заяви «лише як елемент обов’язкового тиску».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення російськими військами українських військовослужбовців, які захищають Маріуполь, поставить крапку на переговорах із Росією.