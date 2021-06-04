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04 червня 2021, Київ 19:16
Новини | Політика

Данілов заявив, що в Україні не залишилося «злодіїв в законі»

14 травня Рада національної безпеки й оборони України застосувала санкції стосовно «злодіїв у законі» та кримінальних авторитетів

В Україні не залишилося жодного «злодія в законі», заявив на брифінгу секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«Від початку року на території України перебували 34 людини зі статусом «злодія в законі». На сьогодні в нас таких людей 0. Після рішення Ради нацбезпеки їх було 17, сьогодні жодного злочинця, який під цими атрибутами, в нашій країні немає», – заявив Данілов після сьогоднішнього засідання РНБО.

14 травня Рада національної безпеки й оборони України застосувала санкції стосовно «злодіїв у законі» та кримінальних авторитетів. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РНБО запроваджує санкції щодо 557 «злодіїв у законі», більшість з яких перебувало не в Україні, та 11 кримінальних авторитетів.

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