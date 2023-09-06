Цього місяця готується 12-й оборонний пакет допомоги Україні від Данії – із зустрічі Зеленського і Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка прибула сьогодні з візитом до Києва, обговорили новий, 12-й пакет підтримки у сфері оборони.

«Як завжди, наші змістовні, максимально конкретні переговори. Новий оборонний пакет – це буде вже 12-й, який готується на цей місяць. Розмінування, відбудова, ситуація на полі бою, безпека Чорноморського регіону, наших портів. Кожен спільний крок України та Данії робить сильнішими наші народи й нашу здатність захищати життя людей. Дякую за всі прояви нашої співпраці і вам, Метте, особисто, і всій Данії. За те, що ви разом із нами, допомагаєте Україні захищати життя та людяність», – написав Зеленський у Telegram.

У свою чергу, прем’єр-міністр Данії заявила, що в питанні підтримки України її країна робитиме «ще більше».

«Ми вирішили надати літаки F-16, щоб тренувати ваших пілотів. Наразі триває навчання, і підготовчі роботи вже проведено, тепер тренуються пілоти. Ми вже дали і артилерію, і бронетехніку, і снаряди, і ми робитимемо ще більше. Зокрема, для посилення протиповітряної оборони», – цитує Фредеріксен агенція «Інтерфакс-Україна» після переговорів із Зеленським.

Фредеріксен додала: «Наша підтримка надовго, це зобов’язання на довгий час. Ми зобов’язані вам за вашу неймовірну боротьбу. Ваша боротьба – це наша боротьба».

Раніше сьогодні в перебігу свого візиту до Києва прем’єр-міністр Данії Матте Фредеріксен побувала в Бучі та виступила у Верховній Раді.