Уряд Данії представив новий законопроєкт про заборону спалення Корану

Уряд Данії вніс кілька поправок до законопроєкту, який забороняє спалювати Коран та інші священні релігійні книги в країні, повідомляє агенція DPA.



Міністерство юстиції країни оголосило, що проєкт спеціально спрямований на неналежне ставлення до текстів, які мають істотне релігійне значення для визнаних релігійних громад. Коли ініціатива була представлена близько двох місяців тому, спочатку йшлося про неналежне ставлення до предметів, які мають істотне релігійне значення. Пропозиція, яка наразі адаптована, є відповіддю на коментарі профспілки поліцейських, які були отримані під час публічних консультацій, сказав міністр юстиції Данії Петер Хуммельгаард.

За його словами, важливо, щоб проєкт був якомога точним, щоб вжити заходів проти насмішок, які мають на меті лише посіяти розкол у країні та можуть поставити під загрозу безпеку Данії та її громадян.

Спалення Корану в Швеції та Данії призвело до гнівної реакції в країнах з мусульманською більшістю влітку, включаючи іноді насильницькі протести.

Інциденти також спричинили дипломатичні проблеми для двох скандинавських країн. У відповідь уряд Данії оголосив, що шукатиме законні способи зробити такі дії покараними, але намагатиметься знайти способи зробити це так, щоб не обмежувати захищену конституцією свободу слова країни.