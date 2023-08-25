Уряд Данії пропонує визнати незаконним спалювання релігійних текстів

Уряд Данії оголосив, що запропонує закон, який визнає незаконним осквернення будь-якої священної книги в Данії. Серія публічних осквернень Корану групою антиісламських активістів викликала гнівні демонстрації в мусульманських країнах, нагадує АР.

Як ідеться в заяві уряду, Данію вважають країною, яка сприяє образам і приниженню культур, релігій і традицій інших країн.

Правоцентристський уряд прагне розширити чинну в Данії заборону на спалювання іноземних прапорів, також «заборонивши неналежне поводження з об’єктами, які мають велике значення для релігійної громади», відзначив міністр юстиції Пітер Гуммельґаард.

Наприкінці липня в столиці Данії Копенгагені двоє протестувальників спалили Коран – священну книгу мусульман – перед будівлею посольства Іраку. Обидва вони належать до ультранаціоналістичного угрупування «Данські патріоти».

Це була вже друга така акція «Данських патріотів» за тиждень. Перед тим група активістів також спалила Коран і розтоптала іракський прапор перед будівлею посольства. Тоді міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен назвав спалювання Корану «дурістю і блюзнірством» і засудив націоналістів. Водночас він зазначив, що спалювання релігійної літератури саме по собі не є злочином відповідно до законодавства Данії.