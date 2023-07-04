Рада ООН з прав людини обговорить спалення Корану у Стокгольмі

Рада ООН з прав людини проведе екстрене засідання, щоб розглянути питання про спалення Корану в Стокгольмі, який викликав обурення у всьому світі, заявив речник ради.

За запитом Пакистану Рада ООН з прав людини в Женеві, яка збирається до 14 липня, змінить порядок денний, щоб організувати термінові дебати.

«Рада ООН з прав людини проведе термінові дебати, щоб обговорити тривожне зростання навмисних і публічних актів релігійної ненависті, що проявляється нинішнім оскверненням священного Корану в деяких європейських та інших країнах», – сказав речник Ради Паскаль Сім, якого цитує AFP.



За його словами, ці термінові дебати будуть скликані після запиту Пакистану, надісланого від імені кількох членів Організації ісламського співробітництва, включаючи тих, які є членами Ради з прав людини.

Він додав, що обговорення, швидше за все, відбудуться цього тижня.

28 червня біля головної мечеті шведської столиці було спалено Коран, що викликало дипломатичну реакцію в мусульманському світі.

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37-річний Салван Моміка, який кілька років тому втік з Іраку до Швеції, розтоптав священну книгу мусульман і підпалив кілька сторінок, коли мусульмани всього світу почали відзначати свято Курбан-Байрам і щорічне паломництво до Мекки в Саудівській Аравії.

Організація ісламської співпраці (OIC), що базується в Саудівській Аравії, закликала «вжити єдиних і колективних заходів для запобігання повторенню випадків осквернення копій» Корану.

Після цього уряд Швеції засудив спалення Корану біля головної мечеті Стокгольма, назвавши це «ісламофобським» актом. Водночас урядовці додали, що Швеція має «захищене конституцією право на свободу зібрань, вираження думок і демонстрацій».

Це не перший випадок в Швеції зі спаленням Корану. У січні священну книгу мусульман було спалено перед посольством Туреччини на тлі переговорів щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.