Сьогодні Дарницький суд розгляне позов Медведчука проти Кіпіані через книгу про Стуса

О 10 годині 19 червня Дарницький суд розгляне справу за позовом політика Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані. Про це напередодні повідомив сам Кіпіані, анонс засідання є також на сайті суду.

Кіпіані уточнив, що позов стосується його книги «Справа Василя Стуса».

«Згадав, що завтра у Дарницькому суді відбудеться засідання по справі «Кум Путіна Медведчук проти книги «Справа Василя Стуса». Початок о 10.00. Адреса – Київ, вул. О.Кошиця, 5-А. Це недалеко від метро «Харківська». Засідання відкрите – приходьте послухати аргументи, чому книгу треба заборонити і як постраждала репутація колишнього адвоката дисидентів Медведчука», – запросив журналіст.

За повідомленням суду, відповідачами разом із Кіпіані є видавництво «Віват» та типографія «Юнісофт». Позов стосується «захисту честі, гідності та ділової репутації та спростування недостовірної інформації».

Ще у вересні 2019 року Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса, бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності».

Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

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У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. За словами Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

«Я можу дивитися в очі і говорити про те, що стосовно Василя Стуса ніякої вини: ні внутрішньої, ні зовнішньої – я не відчуваю і ніколи не відчував», – заявляв політик у 2013 році в інтерв’ю Радіо Свобода.