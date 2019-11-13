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13 листопада 2019, Київ 11:53
Новини | Спорт

Футбол: чемпіон світу та Європи Давід Вілья оголосив про завершення кар’єри

Давід Вілья святкує гол у ворота Португалії на чемпіонаті світу 2010 року

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Чемпіон світу та Європи з футболу Давід Вілья оголосив, що завершує кар’єру гравця.

«Після 19 років у професійному спорті я вирішив завершити грати у футбол наприкінці цього сезону. Дякую вам та всім командами, тренерам, партнерам, що дозволили мені насолоджуватися цією кар’єрою мрії. Дякую моїй сім’ї, яка завжди підтримувала мене», – написав Вілья у Twitter.

Іспанець виступав у складі «Барселони», «Атлетіко» й «Валенсії». Тричі ставав чемпіоном Іспанії, у 2011 році – переміг у Лізі чемпіонів.

У 2008 році разом зі збірною Іспанії він переміг на чемпіонаті Європи, а у 2010 – на чемпіонаті світу.

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