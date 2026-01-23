На Рівненщині затримали інструктора, підозрюваного в організації незаконного виїзду мобілізованих з полігону – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань на Рівненщині затримали інструктора навчального центру базової загальновійськової підготовки (БЗВП) – його підозрюють в організації незаконного виїзду мобілізованих військовослужбовців з полігону, повідомляє у телеграмі пресслужба бюро.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

«Одному з мобілізованих, який прибув до навчального центру для проходження підготовки інструктор запропонував допомогти залишити територію полігону. «Вартість» повернення додому становила 3 тисячі доларів США. За домовленістю, 1 тисячу доларів чоловік мав передати безпосередньо на полігоні, ще 2 тисячі – його мати після вивезення сина з навчального центру», – йдеться у повідомленні.



У ДБР зазначають, що інструктора затримали під час отримання першої частини коштів – тисячі доларів США.



За попередніми даними слідства, фігурант діяв не самостійно – з кінця 2025 року мобілізованих чоловіків системно вивозили з полігону за гроші., вартість такої «послуги» зазвичай становила 3 тисячі доларів США.



У бюро стверджують, що для незаконного вивезення військовослужбовців використовували підроблені перепустки та інші засоби конспірації, зокрема документи, які імітували розпорядження посадовців вищого військового рівня.



Слідство триває. Працівники ДБР перевіряють інших співробітників навчального центру, а також цивільних осіб, які могли бути причетні до організації цієї схеми.

Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ підтвердило це затримання без додаткових коментарів.

Строк БЗВП нині збільшений до 51 дня. Як заявив раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, є потреба у вдосконалення цього процесу, підвищення рівня інструкторів та обладнання навчальних центрів.