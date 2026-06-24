ДБР після перевірки Миколаївського обласного ТЦК розпочало розслідування

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування після перевірки Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомляє пресслужба бюро, після оприлюднення інформації про можливі порушення прав громадян у Миколаївському ТЦК працівники ДБР долучилися до перевірки, яку проводили представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.



Зазначається, що слідчі прибули до обласного збірного пункту, де опитали всіх присутніх щодо умов перебування та можливих порушень їхніх прав.



«Під час перевірки підтверджено факт перебування одного з мобілізованих без зв’язку з рідними протягом 18 днів. Також встановлено, що чоловік перебував у збірному пункті з тілесними ушкодженнями – з переломом ребер. За його словами, ці ушкодження він отримав від правоохоронців під час проведення мобілізаційних заходів», – йдеться у повідомленні.



ДБР розпочало досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив увечері 23 червня, що його представники виявили зловживання в Миколаївському ТЦК та СП. Він стверджує, що за результатами перевірки «вдалося звільнити шістьох чоловіків, яких не мали права утримувати».

Лубінець також згадав про чоловіка, якому, попередньо, під час мобілізаційних заходів за участі працівників поліції зламали ребра, після цього рідні втратили з ним зв’язок майже на 18 днів.

У Миколаївському обласному ТЦК та СП після цього повідомлення заявили про «абсолютну нетерпимість до перевищення службових повноважень і будь-яких порушень прав людини». Також поінформували, що за фактом перебування протягом 18 днів громадянина, в якого, ймовірно, були зламані ребра, призначили службове розслідування за фактами можливого перевищення службових повноважень одного з районних ТЦК та СП.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.