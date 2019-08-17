ДБР розслідує падіння вертольота на Львівщині – заява

Державне бюро розслідувань заявило про початок провадження щодо падіння військового гелікоптера на території військової частини А2595 в місті Броди на Львівщині.

За даними відомства, інцидент кваліфікували як порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

«У разі доведення вини, військовослужбовцям загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до п’ятнадцяти років», – мовиться на сайті ДБР.

Як повідомляється, 16 серпня під час планового польоту вертоліт Мі-2 після успішного зльоту піднявся на висоту близько 4-5 метрів, після чого впав на бік, через що зазнав ушкоджень, але не вибухнув. На борту було двоє членів екіпажу, вони не постраждали.