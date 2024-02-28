У ДБР кажуть, що викрили схему з розкрадання військового спорядження на 3,6 млн грн

Державне бюро розслідувань заявило, що викрило схему розкрадання і перепродажу військової форми й іншого спорядження однієї з бригад Територіальної оборони Києва.

Як повідомила пресслужба ДБР, за даними слідчих, у цьому брали участь військовослужбовці, які «забезпечували списання військового майна».

«Організував злочинну схему один із цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців. Через них він викрадав із частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо», – розповідають правоохоронці.

У ДБР вважають, що «зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 мільйона гривень».

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Військове спорядження, вважає слідство, підозрювані хотіли продати через інтернет-майданчики.

«Вони зрізали бирки з продукції, які вказували, що майно – власність ЗСУ і не призначене для продажу іншим особам», – додали у ДБР.

Вказано, що організатора і двох осіб, один з яких військовослужбовець, затримано при спробі продати військове майно.

Правоохоронці оголосили про підозру трьом особам. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Позиція підозрюваних на даний момент невідома.

25 лютого на форумі «Україна. Рік 2024» міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що відбувається аудит Збройних сил України і наголосив, що триває робота щодо виявлення корупційних схем. За його словами, «корупція під час війни гірше, ніж тероризм» і, «жодних перемовин із тими, хто краде у воїнів, не буде».