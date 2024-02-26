Справа закупівель одягу для ЗСУ: суд продовжив Гринкевичу запобіжний захід

Суд продовжив запобіжний захід львівському підприємцю Ігорю Гринкевичу, фігурантові справи про постачання Міністерству оборони одягу неякісного одягу та білизни для Збройних сил України, у вигляді перебування під вартою ще на один місяць.

За словами радниці з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяни Сапьян, захід було продовжено до 29 березня, повідомляє «Суспільне».

Відповідне рішення судді ухвалили ще 23 лютого, через день після відхилення Київським апеляційним судом скарги захисту фігуранта на рішення столичного Печерського райсуду стосовно запобіжного заходу для підприємця – щодо тримання під вартою з можливістю внесення 429 тисяч гривень застави.

Романа Гринкевича затримали в Одесі 22 січня. Того ж дня Печерський районний суд Києва взяв його під варту на два місяці під заставу в 500 мільйонів гривень.

18 січня стало відомо, що ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича. Він є одним із п’яти підозрюваних у кримінальному провадженні про закупівлі одягу для Збройних сил. За даними слідства, сума закупівель сягала майже 1 мільярда гривень. Трьом іншим підозрюваним у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави розміром у 500 мільйонів гривень.

Головний фігурант справи– бізнесмен Ігор Гринкевич – перебуває під вартою з кінця грудня 2023 року. Його затримали під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній у ході розслідування кримінального провадження. Тоді Гринкевичу повідомили про підозру пропозиції неправомірної вигоди службовій особі. 17 січня йому також повідомили підозру у справі щодо закупівель одягу для ЗСУ.

П’яти членам організації, яку, як стверджують в ДБР, створив Ігор Гринкевич, повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».