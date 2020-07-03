Вилучені в Повітряних сил військові прилади повернули ввечері 2 липня – ДБР

Вилучені в Повітряних сил військові прилади повернули ввечері 2 липня, повідомило Державне бюро розслідувань.

«2 липня 2020 року о 22:50 вилучені військові прилади (клістрони) були повернуті у військові частини. За фактом вилучення військових приладів із військових частин Повітряних сил Збройних сил України у Державному бюро розслідувань розпочате службове розслідування», – заявили в ДБР.

1 липня Державне бюро розслідувань провело огляди військової техніки на території кількох військових частин Повітряних сил Збройних сил України. Слідчі вилучили сім клістронів. Три з них повернули того ж дня. У відомстві зазначили, що керівництво ДБР ініціювало службове розслідування, під час якого буде надана оцінка правомірності дій працівників бюро.

ДБР відкрило кримінальне провадження через можливе перевищення влади або службових повноважень працівниками бюро та СБУ під час вилучення військового майна (частина 3 статті 365 Кримінального кодексу України).

Командування Повітряних сил Збройних сил України раніше 2 липня повідомило, що обшуки відбулися в одній із військових частин у Хмельницькому (А2860) та в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836).

У ЗСУ вказували, що відсутність клістронів може призвести до «небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об’єкти держави».