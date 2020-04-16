Дефіциту продовольчих товарів в Україні немає – Мінекономіки

Дефіциту продовольчих товарів в Україні немає, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

«Ми активно працюємо над тим, що цінова стабільність для соціально значимих товарних груп зберігалась. Ми плануємо і працюємо над тим, щоб запровадити більш м’який інструмент регулювання, а саме на даний момент це 10 товарів, які є важливими для кожного українця і домогосподарства», – повідомив Петрашко.

10 квітня Національний банк повідомив, що за тиждень ціни на продукти харчування припинили зростати.