Шмигаль: 46 держав Ради Європи ухвалили Декларацію на підтримку України

За підсумками роботи саміту Ради Європи в Рейк’явіку 46 держав ухвалили Декларацію на підтримку України, повідомила пресслужба уряду з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Повідомляється, що в ухваленій декларації держави Ради Європи:

– підтримали українську «Формулу миру»;

– привітали прогрес у створенні спецтрибуналу для керівництва Росії;

– проголосили створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України як першого компоненту Міжнародного компенсаційного механізму;

– заявили про готовність брати участь в подальших ініціативах з розбудови механізму. В тому числі у створенні Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду;

– закликали РФ звільнити цивільних українців, в тому числі депортованих українських дітей.

«Хочу подякувати всім друзям України за дієвий прояв солідарності», – зазначив Шмигаль.

16-17 травня у Рейк’явіку тривав саміт Ради Європи. На ньому було створено міжнародний реєстр збитків, яких Росія завдала Україні з початку повномасштабного військового вторгнення.

Раніше голова українського уряду зазначив, що «створення міжнародного реєстру шкоди, заподіяної Україні російськими загарбниками, є першим кроком до притягнення агресора до відповідальності».