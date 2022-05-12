На Чернігівщині хочуть демонтувати монумент, присвячений «дружбі народів» України, РФ і Білорусі – ОВА

На Чернігівщині планують демонтувати монумент, присвячений «дружбі народів» України, Росії та Білорусі, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Розпочато процедуру з ліквідації монумента «Три сестри» у Сеньківці... В обласній адміністрації готуватимуть пакет документів для зняття з обліку як пам’ятки історії місцевого значення монумента у Сеньківці, присвяченого «дружбі народів» України, Росії та Білорусі», – зазначив він.

За його словами, з метою дотримання усіх вимог законодавства документи направлять до Міністерства культури та інформаційної політики України.

«Після зняття монумента з обліку цю споруду можна буде демонтувати», – пояснив голова ОВА.

11 травня у Дніпрі демонтували пам’ятник комсомольцям, встановлений на Соборній площі міста.

26 квітня у Києві демонтували радянську скульптуру, яка символізувала «возз’єднання України та Росії».