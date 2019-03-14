У Києві вшанували українських добровольців

З нагоди Дня добровольця у Київській міській держадміністрації вшанували добровольців – бійців добровольчих військових з’єднань, які весною 2014 року першими встали на захист України.

Як повідомляє кореспондент радіо Свобода, ветерани бойових дій на Сході України, які воювали у складі добровольчих батальйонів, отримали відзнаки й нагороди від керівництва України. Також бійців-добровольців привітали представники громадських та волонтерських організацій й українські митці.

«Добровольці вступили у бій першими, багато хто з них пішли на фронт просто з Майдану. І вони ж першими зупинили ворога й дали українській армії час і можливість «переформатуватись» і вступити у бій», – наголосив у розмові з Радіо Свобода один з організаторів нинішнього заходу, керівник громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО» Сергій Тріскач.

У рамках вшанування добровольців у КМДА відкрито виставку «Замальовки з окопу», на якій представлені світлини учасників бойових дій на сході України з добробатів. На стінах колонної зали КМДА, де відбувалося вшанування добровольців, ветерани і волонтери розмістили бойові прапори добровольчих підрозділів – учасників АТО.

Сьогодні ж президент України Петро Порошенко привітав добровольців, відзначивши їхню важливу роль у зупиненні російської військової агресії у 2014 році. За словами Порошенка, нині у лавах Збройних сил Україну боронять 170 тисяч добровольців.

Уперше українці відзначили День українського 14 березня 2017 року: саме цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон «Нові Петрівці» для формування першого добровольчого батальйону.

День добровольця встановлено згідно рішення Верховної Ради України від 17 січня 2017 року.