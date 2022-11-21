«Ми вистоїмо». Зеленський привітав українців із Днем гідності та свободи

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня гідності і свободи висловив упевненість у перемозі України.

«Дорогий народе! Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день рівно один рік тому. Що відтоді змінилося? Чимало. На нашій землі з’явилися воронки. У наших містах і селах – блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно. У наших домівках буває холодно. Змін багато, але вони не змінили найголовнішого. Бо найголовніше – не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо. Ми вистоїмо…Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо! І в День гідності та свободи зберемося на майдані Незалежності», – сказав голова держави.

21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – на честь початку цього дня Революції гідності 2013 року і початку 22 листопада Помаранчевої революції 2004 року.

Це свято відзначалося 22 листопада як День свободи з 2005 по 2011 рік. За президентства Віктора Януковича його відзначення офіційно скасували, об’єднавши із Днем соборності 22 січня.

У 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус із новою назвою, відтоді Україна одночасно святкує річниці початку Помаранчевої революції і Революції гідності.