Зеленський постановив відзначити 150-річчя від дня народження Лесі Українки – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №32/2021 «Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки». Документ опублікували на сайті Офісу президента.

Відповідно до указу, глава держави доручив Кабміну забезпечити затвердження плану заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки, передбачивши, зокрема:

проведення у місті Києві урочистого заходу

проведення закордонними дипломатичними установами України заходів, присвячених 150-річчю від дня народження Лесі Українки

широке висвітлення заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки

Також Зеленський зобов’язав уряд вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів із відзначення цієї дати, йдеться в указі.

В документі зазначено, що обласні та Київська міська державна адміністрації повинні:

затвердити регіональні плани заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки

сприяти ініціативам громадськості з реалізації заходів зі вшанування пам’яті та популяризації творчості української письменниці

В указі Зеленський рекомендував органам місцевого самоврядування також сприяти проведенню заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

21 січня Національний банк України випустив срібну банкноту до дня народження української письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської й культурної діячки Лесі Українки.