200-гривнева банкнота увійшла до переліку номінантів міжнародного конкурсу «Банкнота року» – НБУ

Українська 200-гривнева банкнота увійшла до переліку номінантів міжнародного конкурсу «Банкнота року», організованого міжнародним товариством банкнот, повідомив музей грошей Національного банку України.

«На перемогу у престижному конкурсі претендують ще 15 банкнот різних країн світу, що випущені 2020 року. Кількість учасників конкурсу може зрости, адже термін номінування банкнот спливає 31 січня 2021 року… Серед критеріїв, що мають значення для журі конкурсу «Банкнота року» – художні особливості, дизайн, кольорова гама та захисні елементи», – розповіли в НБУ.

Банкнота була введена в обіг 25 лютого 2020 року – у день народження української письменниці Лесі Українки.

На аверсі банкноти четвертого покоління портрет Лесі Українки переміщений у центр банкноти. Раніше її зображення знаходилося на правому боці.

На реверсі 200 гривень зображена В’їзна вежа Луцького замку – найстаріша споруда міста. Поруч із нею і сьогодні росте ясен, якому понад 200 років. Саме під ним нібито любила відпочивати і писати вірші Леся Українка, яка провела у Луцьку свої дитячі роки.

Банкнота надрукована на тонованому папері із світлорожевим відтінком. Елементи захисту купюри – багатотонові водяні знаки, захисна стрічка, наскрізний елемент, «віконна» захисна стрічка, елемент SPARK у формі стилізованого зображення водяної лілії, рельєфні елементи, латентне зображення та мікротексти.

Крім елементів захисту для візуального визначення, банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.