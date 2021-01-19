Нацбанк випускає срібну банкноту до дня народження Лесі Українки

21 січня Національний банк України випустить срібну банкноту до дня народження української письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської й культурної діячки Лесі Українки.

Нова банкнота відтворює дизайн оновленої банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року. Вона виготовлена Банкнотно-монетним двором Національного банку зі срібла 999,9 проби.

На лицьовому боці банкноти зображений портрет Лесі Українки, на зворотному – в’їзна вежа Луцького замку.

Маса банкноти в чистоті – не менш ніж 124,4 грама. Тираж становитиме 300 штук.

Банкноти продаватимуть під час електронних аукціонів на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ». Дати аукціонів повідомлять окремо.

Нереалізовані на аукціонах банкноти можна буде придбати через інші канали реалізації нумізматичної продукції НБУ.

Банкноту випускають з нагоди 150-ї річниці з дня народження Лесі Українки (Лариси Косач).