У День Незалежності у Львові вшанували українських військових, загиблих за Україну

У День Незалежності у Львові вшанували українських військовослужбовців, які загинули протягом останніх восьми років, захищаючи Україну. До могил рідних прийшли їхні батьки, дружини, діти.



«Хочеться вже спокою, жити, ходити на роботу, додому. Жити звичайним життям. Зараз важко, навіть тут у Львові. Я з Краматорська, чоловік – з Маріуполя. Чоловік загинув під Ізюмом 8 березня, коли їхав з побратимами з Сумщини. Я місяць шукала його тіло, не могли звідти дістати, бо йшли постійно бої», – каже Катерина Редько, дружина загиблого воїна.



Священнослужителі відправили поминальний молебень.



З нагоди Дня Незалежності біля будівлі обласної адміністрації підняли український прапор.



Сьогодні з місто малолюдне. Багато львів'ян виїхали зі Львова з огляду безпеки.

Останніми днями влада попереджала, щоб українці мають бути вкрай обережними на День Незалежності, оскільки цього дня війська РФ можуть готувати жорстокі атаки. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.