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Грубих порушень не було, участь у заходах в Києві взяли близько 100 тисяч людей – МВС про День Незалежності

Військовий парад у Києві, 24 серпня 2021 року

У майже 400 масових заходах на День Незалежності України взяли участь близько 100 тисяч громадян, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«В цілому під час святкових заходів грубих порушень громадського порядку не трапилось. За офіційною інформацією від Національної поліції України, під час масових заходів у столиці було зафіксовано декілька порушень громадського порядку, на які правоохоронці оперативно зреагували», – йдеться в повідомленні.

День Незалежності: військовий парад та Марш захисників у Києві (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

День Незалежності: військовий парад та Марш захисників у Києві (фоторепортаж)

У параді взяли участь 36 розрахунків сил безпеки і оборони та підрозділи збройних сил країн-партнерів, понад 75 літальних апаратів і понад 400 одиниць озброєння і техніки

Усього, як вказують в МВС, лише у столиці до несення служби залучалося понад 3000 гвардійців, а також кінологи та медики.

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