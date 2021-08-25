Грубих порушень не було, участь у заходах в Києві взяли близько 100 тисяч людей – МВС про День Незалежності

У майже 400 масових заходах на День Незалежності України взяли участь близько 100 тисяч громадян, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«В цілому під час святкових заходів грубих порушень громадського порядку не трапилось. За офіційною інформацією від Національної поліції України, під час масових заходів у столиці було зафіксовано декілька порушень громадського порядку, на які правоохоронці оперативно зреагували», – йдеться в повідомленні.

Усього, як вказують в МВС, лише у столиці до несення служби залучалося понад 3000 гвардійців, а також кінологи та медики.