Київ: поліція затримала нападника на Порошенка

Поліція Києва повідомила, що затримала чоловіка, який під час урочистих заходів у центрі Києва облив зеленкою колишнього президента України. У повідомленні на сайті поліція традиційно не назвала імен, але в соцмережах повідомила, що йдеться про п’ятого президента України.

Також у соцмережах поширювали відео, на якому облитим зеленкою був Петро Порошенко – п’ятий президент, а нині лідер опозиційної до влади Володимира Зеленського партії «Європейська солідарність», цей факт підтвердила народна депутатка від його партії Ірина Геращенко і непрямо й сам Порошенко.

«Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії. За даним фактом слідчим Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі», – мовиться в повідомленні.

У «Європейській солідарності» заявили, що вважають напад на Порошенка провокацією. «Російські та провладні Telegram-канали повідомили про це відразу – буквально через хвилину після того, як це сталося. Зафіксоване нами відео свідчить, що поліція повела провокатора на вулицю Банкову і там сховала», – заявили в пресслужбі партії агентству «Інтерфакс-Україна».

За повідомленням поліції, нападника доставили до Печерського відділку поліції, що на вулиці, яка досі має назву Московська і яка лежить від майдану Незалежності, неподалік якого стався інцидент, – візуально приблизно в тому ж напрямку, що й офіс президента на вулиці Банковій.

Після інциденту Порошенко, який перед тим узяв участь у Марші захисників України – ході учасників АТО й ООС і добровольців, альтернативній до офіційного військового параду, – виступив перед своїми прихильниками і непрямо згадав про цей інцидент.

Звертаючись до Зеленського, він заявив: «Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею! Нічого у вас не вийде». При цьому він теж повторив версію, що нападника, якого, за словами поліції, відвезли до Печерського відділку, «сховали в офісі президента».

«Володимире Олександровичу, не бійтеся Порошенка! Не бійтеся цих десятків тисяч людей, які зібралися тут, щоб святкувати День Незалежності. Ми вибороли це свято у 2014–15 роках. І ви не уявляєте, що було би з вами, якби ви зіткнулися з такими труднощами, як тоді зіткнулася наша країна… Ми всі за Україну. У нас немає політичних гасел. Ми святкуємо своє свято, бо ми дуже любимо Україну. Ми повернемо останній клаптик української землі, хоч на Донбасі, хоч в Криму. Ми знову мобілізуємо весь світ навколо України, і Україна перестане бути токсичною, і вібудеться історія успіху. І запам’ятайте – ніяка «зелень» нас не зупинить!» – наголосив Порошенко.

24 серпня Україна святкує День Незалежності, цього року – 30-у річницю подій цього дня 1991 року, коли Верховна Рада проголосила державну незалежність України, яка доти була частиною СРСР.