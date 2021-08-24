У святковому параді взяли участь близько 20 катерів Військово-морських сил Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції і Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Глядачі побачили висадку груп спеціального призначення і десанту на берег Дніпра із залученням швидкісних катерів Willard і БТР-80. Також до параду була залучена морська авіація ВМС, авіація Повітряних сил і армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ. Зокрема, відбувся проліт літаків Су-25, вертольотів Мі-8 і Мі-14ПЧ. Завершився річковий парад проходженням буксирів і катерів комунальної аварійно-рятувальної служби, яхт і катерів яхт-клубів Києва.