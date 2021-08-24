У Дніпрі відзначають День Незалежності маршем захисників, ярмарком і рекордами

У Дніпрі День Незалежності відзначили Маршем захисників України. Учасники бойових дій на Донбасі, їхні родини, волонтери і представники громадськості зібралися на Алеї пам’яті біля будівлі облдержадміністрації.

Несучи в руках велике полотнище синьо-жовтого прапора, організованою колоною вони дійшли до Музею АТО.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники скандували патріотичні гасла, співали гімн України. Принесений стяг вони передали музеєві.

Ході передувало покладання квітів з нагоди 30-ї річниці Незалежності біля пам’ятника Тарасові Шевченку, в якому взяли участь влада і громадськість.

Тим часом, біля будівлі облдержадміністрації розгорнули ярмарок народного мистецтва. У ньому беруть участь майстри народних промислів і творчі колективи з різних місць: кожна об’єднана територіальна громада області представила свій намет, де можна скуштувати українські національні страви, придбати вироби, послухати українські пісні.

У Дніпрі 24 серпня відбудеться ще низка розважальних заходів, серед яких флешмоб на оглядовому майданчику парку Шевченка «Дніпро – місто патріотів!», де учасники розгорнуть 50-метровий прапор України.

Також готуються встановити два кулінарні рекорди: на Фестивальному причалі – зготувати найбільшу кількість пшінки-затірки, а в парку Прибережному – викласти 15-метровий прапор України з 5 тисяч суші.