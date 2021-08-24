Банкова повідомила про привітання Україні від іноземних лідерів

Офіс президента України повідомив про привітання, які надійшли Україні з нагоди 30-річчя її Незалежності.

Серед них, зокрема, керівники Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Великої Британії, Австрії, Швеції, Нідерландів, Ізраїлю, Єгипту, Саудівської Аравії, Марокко, Кенії, Беніну, Лівану, Сан-Марино, а також неуточнені «лідери інших країн».

У повідомленні наведено, серед інших, вітання від президента США Джо Байдена, який, зокрема, заявив, що його країна буде й далі допомагати і підтримувати Україну в її зусиллях щодо євроатлантичних прагнень, у втіленні реформ, які сприятимуть викоріненню корупції, зміцненню верховенства права і економічному зростанню, і буде працювати разом із Україною, щоб захищати права людини й демократію в усьому регіоні.

Байден нагадав, що буде з радістю вітати президента України Володимира Зеленського в Вашингтоні наприкінці серпня, щоб «продовжити розбудовувати партнерство між нашими країнами та збільшувати прогрес, якого досягли разом».

А президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр побажав Зеленському й українському народові «багато сил, наполегливості у сміливому проведенні необхідних і частково розпочатих реформ у державі, економіці й суспільстві і, за необхідності, у послідовному втіленні їх у життя всупереч постійному опорові».

24 серпня Україна святкує День Незалежності, цього року – 30-у річницю подій цього дня 1991 року, коли Верховна Рада проголосила державну незалежність України, яка доти була частиною СРСР.