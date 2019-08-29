День пам’яті захисників: в Україні вперше офіційно вшановують загиблих

В Україні 29 серпня відзначають День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Таку пам’ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський, про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня.

Згідно з указом, Кабінет міністрів має із залученням громадськості, родин загиблих захисників розробити й затвердити комплексний план заходів із належного вшанування пам'яті полеглих воїнів, а Міністерство закордонних справ – забезпечувати проведення дипломатичними установами України заходів до Дня пам’яті захисників України, а також участь представників дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованих в Україні, у відповідних офіційних заходах у нашій країні.

Також доручається обласним і Київській міській державним адміністраціям забезпечувати здійснення заходів із вшанування пам'яті захисників України.