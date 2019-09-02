Росія вдарила по українській армії в Іловайську

Російська техніка, російська зброя, російські солдати. Регулярна армія РФ зіграла ключову роль в розгромі українських військ під Іловайськом. Докази вторгнення збирали не тільки українські військові, спецслужби і волонтери, а також авторитетні міжнародні організації. Історія російського десантника, який побував в полоні батальйону «Донбас», а потім через кілька років особисто сказав українському військовому «дякую». Як склалася їхня доля і що в Росії думають про донбаське відрядження своїх бійців?