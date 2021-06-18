США: Байден зробив федеральним святом День скасування рабства

Президент США Джо Байден підписав указ про визнання федеральним святом Дня скасування рабства, його відзначають 19 червня. Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

«Сьогодні ми проголошуємо 19 червня тим, чим воно повинне бути – федеральним святом... Мені особливо приємно, що ми виступили разом як демократи і республіканці, щоб вшанувати цей день за переважної двопартійної підтримки в Конгресі. Я сподіваюся, що це початок змін у наших стосунках одне з одним», – сказав Байден.

Під час дебатів у Палаті представників демократка Шейла Джексон Лі з Техасу заявила, що вона внесла законопроєкт про визнання 19 червня федеральним святом «у пам’ять про закінчення рабства, первородного гріха Америки».

Техас офіційно оголосив 19 червня святом в 1980 році, а згодом його офіційно визнали в більшості штатів. Його називають Днем свободи або Днем скасування рабства. Відповідно до законопроєкту, нове федеральне свято отримає назву «День національної незалежності 19 червня».

19 червня стане 12-им святом, яке відзначається на федеральному рівні в США.